هذه حقيقة الاعتداءات على مستعملي « أوطوروت » بين المحمدية وبوزنيقة

هبة بريس ـ و م ع

أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها لم تتوصل بأي شكاية تخص اعتداءات على مستعملي الطريق السيار الرابط بين المحمدية وبوزنيقة يوم الأحد 3 نونبر.

وأضافت الشركة في بيان توضيحي توصلت به وكالة المغرب العربي العربي، اليوم الثلاثاء، بخصوص ما روجته بعض وسائل الإعلام حول خبر “مجهولون يهددون حياة السائقين بين الرباط والدار البيضاء يوم الأحد 03 نونبر 2019″، أن أبراج المراقبة التابعة للشركة لم ترصد أية حالة اعتداء في اليوم المذكور.

وأورد البيان التوضيحي أنه في غياب عناصر ملموسة، وفي انتظار نتائج التحقيقات الجارية بتعاون مع المتدخلين المختصين، تطمئن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها مستعملي الطريق السيار وتنهي إلى علمهم أن جميع التدابير اتخذت، إلى جانب تعبئة الفرق اللازمة لضمان السلامة القصوى لتنقلاتهم عبر شبكة الطرق السيارة الوطنية.

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