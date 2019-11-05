امكراز : انخفاض حجم السكان العاطلين عن العمل على المستوى الوطني

هبة بريس ـ الرباط

سجل محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، انخفاض حجم السكان العاطلين عن العمل، بنسبة 6,5 في المائة على المستوى الوطني، حيث انتقل من مليون و216 ألف عاطل سنة 2017، إلى مليون و137 ألف عاطل سنة 2018.

جاء ذلك، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني لسنة 2019 وحصيلة سنة 2019، الثلاثاء 05 نونبر الجاري، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

واشار أمكراز، الى تراجع معدل البطالة على المستوى الوطني، من 10,2 في المائة سنة 2017، إلى 9,5 في المائة سنة 2018، مشيرا إلى انتقاله من 14,7 في المائة إلى 13,8 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4 في المائة إلى 3.6 في المائة بالوسط القروي.

ووفق المعطيات التي كشف عنها وزير الشغل والإدماج المهني، فقد انخفض حجم السكان العاطلين بـ13,3 في المائة على المستوى الوطني، حيث انتقل ما بين الفصل الثاني من سنة 2018، و نفس الفترة من سنة 2019، من مليون 131 ألف إلى 981 ألف عاطل.

وبناء على المصدر ذاته، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين سنتي 2017 و 2018 من 10,699,000 إلى 10,809,000 شخص بزيادة تناهز 111,000 منصب شغل، وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفصل الثاني من 2018 و الفصل الثاني 2019 من 11,051,000 إلى 11,077,00 شخص، بزيادة تناهز 26 ألف منصب شغل.

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