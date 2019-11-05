إيطاليا : مقتل مهاجر مغربي رميا بالرصاص على يد أخيه لأسباب مجهولة

نُشر بتاريخ :  2019-11-05 - 18:45
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عبد اللطيف الباز : إيطاليا

لقي، شاب مغربي يدعى “ه م” ينحدر من جماعة اولاد زمام إقليم الفقيه بن صالح مصرعه بعد استهدافه في عملية إطلاق للنار نواحي “بيرغامو ” الإيطالية..

وحسب مصادرنا ، فالمعني بالأمر قام بإطلاق الرصاص نحو أخيه حيث أصيب بجرح بليغ على مستوى بطنه عجل بوفاته على الفور .

وجرى إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي الكفيل بتحديد سبب الوفاة.

الى ذلك ، فتحت مصالح الأمن بإيطاليا تحقيقا في هذه الجريمة التي راح ضحيتها شاب مغربي ، لا يزال في عمر الزهور، فيما تم توقيف الجاني بعد دراسة ميدانية للمصالح الأمنية، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف المدعي العام

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