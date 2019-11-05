بالفيديو.. “أزمة الماء” تخرج مئات الفلاحين و السكان ببرشيد و سلطات الإقليم تتفرج

هبة بريس من برشيد

ياسين الضميري/طارق عبلا

نظم مئات الفلاحين التابعين لإقليم برشيد وقفة احتجاجية حاشدة صباح اليوم أمام مقر عمالة إقليم برشيد احتجاجا على الوضع المأساوي الذي أضحوا يعيشون فيه بسبب تماطل سلطات الإقليم في التعامل بحزم و صرامة مع كبار الفلاحين الذين استنزفوا الثروات المائية بالمنطقة و خاصة كبار فلاحي الجزر.

و تجمهر المئات من الفلاحين و سكان الجماعات القروية التابعة لإقليم برشيد أمام مقر العمالة منددين بالخروقات و التجاوزات الكبيرة و الصمت غير المبرر لعامل الإقليم و باقي السلطات أمام الاستنزاف الكبير للثروة المائية بسبب زراعة الجزر و حفر الأبار و التي تسببت في ندرة المياه بعدد من المناطق غير البعيدة من مدينة برشيد.

و كشف عدد من الفلاحين في تصريحاتهم لهبة بريس أن أكبر مستنزف للطبقة المائية برشيد، هو منتوج الجزر أو ما يعرف ب”خيزو” ، حيث أنه لإنتاج طن واحد من الجزر يحتاج الفلاح ما بين 12 و15 طن من مياه السقي، فضلا على المياه الإضافية التي يتم تبذيرها من أجل غسل الجزر بعد جنيه، والتي قد تتعدى ستة أطنان من المياه.

و أوضح عدد من المحتجين أن إقليم برشيد شهد في الأونة الأخيرة ارتفاعا في عدد الفلاحين الكبار و الأغنياء الذين يسثتمرون في زراعة الجزر بسب قرب المنطقة من أكبر سوق مغربية لبيع الخضر و الفواكه بالجملة و المتواجد بالدار البيضاء ، فضلا على التساهل الكبير من طرف السلطات و التي تغض الطرف عن ممارساتهم في استنزاف الفرشة المائية علما أن أغلبهم ليس من من ملاكي تلك الأراضي وإنما هم مكترون فقط.

و أمام هذا المعطى ، أصبح سكان عدد من جماعات إقليم برشيد بجهة الدار البيضاء سطات مهددون بالعطش والجفاف والتلوث، وأصبحت فلاحتهم السقوية مهددة بالزوال، بسبب ما تتعرض له الطبقة المائية الجوفية من استنزاف واستهلاك مفرط، خاصة أن مئات الآبار والأثقاب تنجز خلسة ليلا ونهارا من طرف أصحاب الأراضي الفلاحية والضيعات والإقامات الفخمة و في الغالب بدون تراخيص حسب ذات التصريحات.

و إليكم تصريحات ساكنة و فلاحي القرى المجاورة لمدينة برشيد بخصوص مشكل استنزاف الماء و أزمة العطش التي تهددهم :

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0