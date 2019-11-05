مارادونا لابنته: لن أترك لكِ شيئًا سأتبرع بكامل ثروتي

هبة بريس - وكالات

ظهر النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في فيديو استثنائي للجماهير، بعد أن ألمحت ابنته جيانينا إلى أنه ”يموت من الداخل“، في إشارة لحالته الصحية السيئة.

ووجه أسطورة كرة القدم رسالة لاذعة لابنته، قائلًا إنه لن يترك لها أي شيء بعد وفاته؛ لأنه سيتبرع بثروته للأعمال الخيرية، حسبما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي مقطع فيديو تم تصويره على ما يبدو في منزله بالأرجنتين، قال المدرب ولاعب الكرة السابق البالغ من العمر 59 عامًا: ”أريد أن أخبرك أنني لا أموت على الإطلاق، أنا أنام بهدوء لأنني أعمل“.

وردًا على ذلك، أضاف مارادونا: ”لا أعرف ما الذي قصدت أن تقوله أو تفسره، ما أعرفه هو أنه كلما تقدمت في العمر، يقلق الناس بشأن ما الذي ستتركه أكثر مما ستفعله، أخبركم جميعًا أنني لن أترك أي شيء وسأتبرع به“.

وبدا مارادونا خلال الفيديو وهو يحاول تصنع الهدوء، مضيفًا بابتسامة: ”أنا بصحة جيدة للغاية. صحتي جيدة شكرًا“.

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