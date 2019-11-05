إنزكان : لقاء تواصلي للشباب وموقعه في السياسات العمومية المحلية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

احتضنت دار الحي أسايس بمدينة أزرو عمالة انزكان أيت ملول، في 3 نوبر الجاري ، لقاء تواصلي، من تنظيم منتدى الشباب القروي تحت تيمة ‘’أي موقع للشباب القروي في السياسات العمومية المحلية’’ في اطار مشروع المجتمع المدني و الديمقراطية التشاركية الذي يشرف على تنفيذه جمعية الهجرة و التنمية بتحالف مع جمعية نساء الجنوب و ومنتدى المبادرات الشبابية، بدعم من الاتحاد الأوروبي و الوكالة الفرنسية للتنمية.

وقد تميز اللقاء، الذي نظم بتنسيق مع جمعية تاوجا نسوس، بحضور عدد كبير من الطلبة والفاعلين الجمعويين، بمناطق جهة سوس ماسة، حيث تميز اللقاء بتفاعل كبير مع الورشات التي قام أعضاء منتدى الشباب القروي، بتأطيرها، من خلال التعريف بالمنتدى’ و التطرق الى سياق التأسيس و الأهداف التي يسعى الاطار تحقيقها بالعالم القروي، و كذا التعريف بالورشات و التكوينات التي من المنتظر أن يستفيد منها المشاركون في البرنامج.

وفي ذات السياق، تطرق إبراهيم ايت احمد، رئيس المنتدى، من خلال كلمته الافتتاحية، بشكل عام، للتعريف بالمنتدى، الذي كانت انطلاقته الأولى باسم ‘’منتدى شباب تافنكولت الكبرى’’ قبل أن يتم تغيير الاسم الى ‘’منتدى الشباب القروي’’، مبرزا ‘’ الأهداف الرئيسية للتكوينات المزمع تنظيمها في مواضيع ‘’الشأن المحلي و المقاربة التشاركية، و فن المناظرة، و الصحافة و الاعلام’’.

كما حاول، عبد الله البوزيدي، عضو المنتدى، تسليط الضوء على الأهداف العشرة، التي يسعى منتدى الشباب القروي، العمل وفقها، و الأنشطة المنجزة في هذا الاطار منذ سنة التأسيس 2015. كما تم عرض مجموعة من الصور و الأرشيف، الخاصة بالأنشطة التي نظمها المنتدى، إضافة الى المشاركات الوطنية و الدولية لأعضاء ‘’FOJER’’ (بتونس و ألمانيا….).

ومن جهته، أبرز يونس مزيه، عضو المنتدى، الأهداف المتوخاة من التكوينات التي سينظمها المنتدى في مجال الصحافة و الاعلام في علاقتها ‘’بموقع الشباب القروي من السياسات العمومية المحلية’’.

و من جهة أخرى، قام عزيز أيت واعراب، عضو منتدى الشباب القروي، بالتركيز على ‘’الجمعيات وحق الترافع’’ التي ستكون من بين الورشات التي سيستفيد منها المشاركون في دورات منتدى ‘’الشباب القروي’’ .

و قدم ادريس فريني عن منتدى المبادرات الشبابية، عضو التحالف الحامل للمشروع، مجموعة التوضيحات عن المشروع ككل وأهدافه والأنشطة التي عقدت ونظمت من طرف بقية الشركاء، اضافة إلى آفاق المشروع ورؤيته.

و يهدف المشروع، الى تنظيم ورشات سيستفيد منها المشاركون، من منخرطي المنتدى وشباب العالم القروي الذين يتابعون دراستهم بكلية أزرو ايت ملول، طيلة هذه السنة الدراسية، و الذي سيشرف عليه شباب أعضاء المنتدى وأساتذة مختصين، حول إشكالية “أي دور لشباب العالم القروي في السياسات العمومية المحلية”

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