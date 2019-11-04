انتشال جثة شرطي من سيارة كانت تقبع في قعر “ساقية” بسيدي بنور

احمد مصباح ـ هبة بريس

علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن المتدخلين من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز الزمامرة، التابعة لسرية سيدي بنور، انتشلت، في حدود الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، بالاستعانة بعناصر الوقاية المدنية، جثة موظف أمني لدى مفوضية الشرطة بالزمامرة، التابعة للمنطقة الأمنية لسيدي بنور، من داخل سيارة خفيفة من نوع “كولف”، كانت تقبع في قعر قناة للري، التي تمر عبر الحقول، غير بعيد من مقر قيادة الغنادرة، عند المدخل الشمالي لمدينة الزمامرة.

هذا، وأحال المتدخلون، بحضور السلطة المحلية، جثة الهالك على مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، لإخضاعها للتشريح الطبي، الذي من شأن نتائجه الكشف عن سبب الوفاة.

إلى ذلك، فقد كان الضحية، موظف الأمن من الهيئة الحضرية، برتبة مقدم رئيس، اختفى عن الأنظار، وانقطعت أخباره عن أسرته وزملائه ورؤسائه في العمل، منذ السبت الماضي، 02 نونبر 2019، إلى أن تم العثور عليه مفارقا الحياة داخل عربة كانت تقبع في عمق “الساقية”.

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