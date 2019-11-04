مندوبية السجون لوالد الزفزافي : ابنك أجرى مخابرة مع محامييه

هبة بريس ـ الرباط

جاء في بلاغ توصحي لمندوبية السجون، على أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي، أن السجناء المعتقلين بسجن راس الماء بفاس على خلفية حراك الريف لم يتعرضوا إطلاقا لأية معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم لـ”التعذيب”.

وقالت المندوبية في ردها على والد الزفزافي:”بل هم الذين اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة وتنطعوا في وجههم رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم”. مضيفة في ذات السياق:”وبالنظر إلى ارتكابهم هذه المخالفات، وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها، تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم بالتنقيل إلى أحياء أخرى من نفس المؤسسة أو إلى مؤسسات أخرى مع وضعهم في زنازين التأديب”.

أما بخصوص وضعية ناصر الزفزافي، أفاد بلاغ المندوبية “أنه في الوقت الذي ادعى فيه والده أن ابنه “ما زال تحت التعذيب إلى حدود الساعة”، كان هذا الأخير بصدد إجراء مخابرة مع محامييه، مما يدل على أن الادعاءات المنشورة ما هي إلا افتراء وبهتان”، يضيف البلاغ ذاته.

وكنت ذات الجهة قد افادت في بيان سابق انه وارتباطا بتسريب ونشر تسجيل صوتي لناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفتح تحقيق إداري معمق في الموضوع.

وخلصت نتائج التحقيق ـ حسب ذات الجهة ـ إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بفاس وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة.

وفي نفس السياق، وبعد ثبوت قيام مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر، قررت المندوبية العامة اتخاذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء السجناء، حيث قامت بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما، وذلك تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها.

وكان أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، افاد أن هذا الأخير ومعتقلي الحراك المتواجدين معه بسجن رأس الما بفاس تعرضوا لـ”التعذيب” داخل المؤسسة السجنية المذكورة.

وقال الزفزافي الأب: “بعض المعتقلين من سجن رأس الماء بفاس أكدوا لي أن المعتقلين المرحلين من الدار البيضاء إلى فاس تعرضوا لتعذيب وحشي”.

وأضاف المتحدث نفسه في تدوينة فيسبوكية أن إبنه ناصر “مازال تحت التعذيب إلى حدود الساعة”، حسب تصريحه. وناشد الزفزافي الأب “الجميع بالضغط لإيقاف تعذيب أبنائهم”، حسب تعبيره

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