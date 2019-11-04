“إيفانكا ترامب” تحل ضيفة على إقليم سيدي قاسم

هبة بريس

من المرتقب أن تحل إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد يوم غد الأربعاء ضيفة على إقليم سيدي قاسم، وتحديدا بالجماعة القروية “بئر الطالب” التي يترأسها “سعد بنزروال” البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، وهو واحد من ضمن الأعيان المعروفين بربطهم لعلاقات قوية مع شخصيات ذاتيين ومعنويين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكرت مصادر محلية، فإن زيارة “إيفانكا ترامب” لإقليم سيدي قاسم تأتي بقصد الوقوف على التطور الذي عرفه ملف النساء السلاليات، خاصة المرتبط منه بمسألة المساواة بين الذكر والأنثى في اقتسام الملك السلالي، كما تأتي الزيارة أيضا في إطار التعريف بـ”مبادرة التنمية والإزدهار العالمي للمرأة” التي ترعاها إيفانكا ترامب، وتهدف إلى التمكين الاقتصادي لنحو 50 مليون امرأة بحلول سنة 2025، حيث تخصص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 50 مليون دولار كدفعة أولية لهذه لمبادرة.

وكانت مصادر إعلامية قد نقلت في وقت سابق عن إيفانكا قولها “إن المملكة المغربية حليف قيم للولايات المتحدة حقق الكثير من التقدم، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين” مشيدة في في تغريدة على “تويتر” نشرت شهر غشت الماضي، باعتماد المغرب لإطار تشريعي جديد متعلق بالأراضي السلالية، يكرس المزيد من المساواة والإنفتاح على الاستثمارات لفائدة النساء على الخصوص، مضيفة “نحيي الحكومة المغربية على هذه الخطوة الهامة، ونتطلع إلى دعم تنفيذها الكامل”.

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