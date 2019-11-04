عملية قيصرية ناجحة بمستشفى بانيو بمكناس لإنقاذ ثلاثينية وجنينها

خالد العروسي – هبة بريس

تمكن طاقم طبي بقسم الولادة بالمستشفى بانيو بمدينة مكناس يومه السبت 02 نونبر 2019 من إنقاذ سيدة تدعى ابتسام و تبلغ من العمر 35 سنة من الموت المحقق، و ذلك بإجراء عملية ولادة قيصرية عاجلة تكللت بالنجاح ، حيث باشر بإجرائها فريق طبي متكامل تحت إشراف الدكتورة بوزيان حنان .

وبعد اتخاذ مجموعة من التدابير الرقابية والوقائية ضد المضاعفات المحتمل حدوثها من هذه الحالة، خضعت المريضة لعملية ولادة قيصرية بعد 41 أسبوعاً من الحمل. استغرقت العملية ساعة واحدة وتم إجراؤها تحت تخدير نصفي.

وحسب تصريح الدكتورة بوزيان ل هبة بريس أكدت فحص المريضة بالصدى و فحص دقات قلب الجنين و أن صحتهما كانت جيدة ، مضيفة بأنه نظرا للعملية القيصرية التي أجرتها السيدة سابقا، و الآلام المخاض التي لم يأتيها رغم أن وقت الولادة قد حان، قرر الفريق الطبي المشترك إجراء عملية قيصرية عاجلة .

يشار أن المريضة وطفلها الآن في حالة صحية ممتازة بعد يومين من ولادة الطفل، المريضة تقدمت بالشكر للفريق الطبي في قسم التوليد والعمليات وحضانة الأطفال.

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