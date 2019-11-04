محمد رمضان يحذف أغنيته مع سعد المجرد من اليوتيب

ربيع بلهواري _ هبة بريس

تم حذف اغنية انساي لسعد المجرد من قناة الفنان محمد رمضان على اليوتيب وذلك دون معرفة سبب واضح .

وقد اثار هذا الحذف من طرف محمد رمضان بصفته صاحب القناة ومنتج الكليب لغطا بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي حيث عزا البعض هذا الحذف الى خلاف شخصي حدث مؤخرا بين النجمين، في حين يرى اخرون ان الامر لا يعدو ان تكون طريقة اراد بها محمد رمضان لفت الانظا ر اليه قبل ان يصدر اغنيته الجديدة التي صورها بمدينة مراكش.

يذكر ان اغنية “ازاي” التي صورت بباريس و التي غناها سعد المجرد ومحمد رمضان قد جلبت عدد قياسي من المشاهدين اذ بلغ اكثر من 250 مليون مشاهدة وهو ما يجعل رهان النجمين في تخطي اعمالهما

المستقبلية لهدا الرقم صعبا للغاية.

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