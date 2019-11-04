حريق يشب بقطار بين طنجة ومراكش .. الONCF تكشف التفاصيل

هبة بريس

اضطر القطار الرابط بين مراكش وطنجة للتوقف بعد انطلاقته من محطة الوازيز، أمس الأحد، حوالي الساعة 11 ليلا و40 دقيقة، وذلك على إثر ملاحظة اشتعال حريق بمرحاض إحدى العربات.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الاثنين، أن فرق المكتب انتقلت على الفور إلى عين المكان، حيث تم إخماد الحريق 20 دقيقة بعد اندلاعه باستعمال وسائل المكتب وتدخل رجال المطافئ، مضيفا أنه لم يسجل أي جريح من بين المسافرين.

وأكد أنه تم تقديم كل المساعدات للمسافرين، مع وضع رهن إشارتهم قطارا آخر لمواصلة رحلاتهم نحو وجهاتهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث متواصلة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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