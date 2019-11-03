ع محياوي – هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء اليوم الأحد 3 نونبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية وإبنه, يبلغان من العمر 51 و20 سنة, وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى منطقة “سبع عيون” على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال ناقلة ذات محرك طالت مبيدات فلاحية من إحدى الشركات الخاصة بمدينة مكناس.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهما عن حجز 25 كيلوغرام من مخدر الشيرا وكيلوغرامين من مخذر مسحوق الكيف, علاوة على سيارة خفيفة يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.