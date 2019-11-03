80 مليون .. مقابل حضور الشاب خالد في منتجع مزاغان

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ربيع بلهواري _ هبة بريس
يرتقب ان يلاقي نجم الراي الجزائري، الشاب خالد، جمهوره المغربي في أواخر شهر نونبر المقبل في حفل خاص بمنتجع مزاغان في الجديدة.
وقد أكدت بعض المصادر أن نجم الراي الجزائري، سيستلم مقابلا ماليا يصل إلى 80 مليون سنتيم، لإحياء الحفل في “مازاغان”. فيما الجهة المنظمة لا زالت لم تعلن تفاصيل البرنامج بعد.
ويملك الشاب خالد شعبية جارفة لدى الجمهور المغربي اكتسبها منذ الثمانينات من القرن الماضي وهذا ما دفعه للثناء على المغرب وملكه في عدة مناسبات جعلته يحصل على الجنسية المغربية، في وقت سابق، بأمر من الملك محمد السادس.
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علي
في 23:17
أولا أقدم شكري لهبة بريس على الدور النبيل التي تقوم به لتنوير الرأي العام على حقيقة ما يجري في الكوالس من فساد وسرقة ثرواة الشعب والعدالة المنعدمة و مافيا العقار ووووووو. استهلك وطني تنجح ولا كن من فيلم تركي إلى برتغالي إلى مكسيكي إلى لبناني ومصري وصيني حسبنا الله قتلتم كل شيء في بلدي حثى الثقافة تدافعون لمحاربة الأصل انتم لستم مغاربة.
المغترب
في 23:20
هاد شي لي باقي ناقص. (تموت الأسود جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب)
غير معروف
في 23:31
استدعاؤه من طرف المنتجع و لا دخل للدولة في مستحقاته بما ان الفندق عنده مداخيل فحتى مطربون مغاربة يحيون حفلات بالخارج باكثر من 100 مليون
Driss
في 23:36
الی عطاوه 80 ملیون خاصهوم العقل انا مانعطیه حتی 5دزاهم رحل کیخربق فی اغانیه وکیطلب هاد القدر باز.
مفربي
في 00:13
80 مليون قليلة بزاف. بعدا شي مليار بحال شكيرا . الفلوس بزاف خاص غير اللي يصرفهم. شر البلية ما يضحك.