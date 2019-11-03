مليون .. مقابل حضور الشاب خالد في منتجع مزاغان

ربيع بلهواري _ هبة بريس

يرتقب ان يلاقي نجم الراي الجزائري، الشاب خالد، جمهوره المغربي في أواخر شهر نونبر المقبل في حفل خاص بمنتجع مزاغان في الجديدة.

وقد أكدت بعض المصادر أن نجم الراي الجزائري، سيستلم مقابلا ماليا يصل إلى 80 مليون سنتيم، لإحياء الحفل في “مازاغان”. فيما الجهة المنظمة لا زالت لم تعلن تفاصيل البرنامج بعد.

ويملك الشاب خالد شعبية جارفة لدى الجمهور المغربي اكتسبها منذ الثمانينات من القرن الماضي وهذا ما دفعه للثناء على المغرب وملكه في عدة مناسبات جعلته يحصل على الجنسية المغربية، في وقت سابق، بأمر من الملك محمد السادس.

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