خلاف بين ڜقيقين ينتهي بجريمة قتل بإنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهد حي أغياتن بمنطقة الدشيرة بمدينة إنزكان، مساء اليوم الاحد 3 نونبر الجاري، جريمة قتل كان ضحيتها شقيق أصغر، بعد خلاف مع أخيه الاكبر بداخل بيت عائلتهما .

وتعود فصول الجريمة الى نشوب خلاف بين الشقيقين، انتهى بتشابك بالأيدي، ليقوم الجاني وهو من مواليد 1988 ذو سوابق قضائية في جرائم مختلفة بضرب أخيه بقوة البالغ من العمر 19 سنة ، ففارق الحياة في طريقه للمستشفى.

الجريمة عجلت بحلول عناصر من الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لانزكان، والتي اعتقلت الجاني وجرى الاستماع إليه وايداعه تدابير الحراسة النظرية بناء على البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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