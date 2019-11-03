الجزائر.. الشرطة والدرك يقتحمان مجلس قضاء وهران

نُشر بتاريخ :  2019-11-03 - 17:46
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هبة بريس - وكالات

اقتحمت عناصر مكافحة الشغب للدرك الجزائري مساء اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019 مجلس قضاء وهران غرب البلاد، وقاموا بطرد القضاة المضربين الذين منعوا زملاءهم من القيام بمهامهم.

ونقلت مصادر محلية أن القضاة تعرضوا للتعنيف من قبل قوات الدرك في حادثة لم تشهدها البلاد من قبل.

ويشار إلى أن إضراب القضاة دخل أسبوعه الثاني، وسببه رفض نقاة القضاة للحركة السنوية التي أعدتها وزارة العدل.

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تعليق واحد

  1. ولد حميدو

    في 06:05

    قولوا
    اشبعوهم عصا و الفيديو بثته قنوات اجنبية
    و يقولون
    تعلموا من النظام الجزاءري الدي يتعامل جيدا مع الحراك

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