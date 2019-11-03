نقل جمركي للمستشفى بعد الاعتداء عليه من طرف ممتهن للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة

هبة بريس _ مكتب طنجة

شهد معبر ياب سبتة المحتلة أمس السبت حادث اعتداء على أحد عناصر الجمارك العاملة بالمعبر لإعتداء خطير من طرف احد ممتهني التهريب المعيشي.

وحسب مصادر متطابقة فقد جرى الاعتداء على الجمركي بعد حجز هذا الاخير سيارة كان يقودها المهرب محملة بكمية كبيرة من البضائع المختلفة، حيث لم يستسغ “المهرب” الححز على سيارته وقام بتوجيه لكمة قوية للجمركي على كستوى الرأس افقدته الوعي

وقد تم نقل الجمركي بسرعة على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث تبين بعد اجراء الفحوصات الطبية إصابته بكسر في الأنف، حصل بعدها على شهادة طبية مدة العجز فيها 35 يوما.

وإثر ذلك أوقفت مصالح الجمارك المهرب المعتدي وسلمته إلى عناصر الشرطة باب سبتة لمتابعته بتهمة الاعتداء على موظف عمومي، أثناء تاديته لمهامه، بعد تحرير شكاية رسمية من طرف المعتدى عليه.

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