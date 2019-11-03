لجنة انتقاء البرامج تكشف المستور بخصوص استقالة احد اعضائها و تلجأ للقضاء

ربيع بلهواري _ هبة بريس

بعد ان قدم احد اعضاء لجنة انتقاء البرامج بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية استقالته من اللجنة المذكورة، عبر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وما أثار هذه الاستقالة من قيل وقال، عبر بعض اعضاء اللجنة عن استغرابهم من سلوك “هذا العضو الذي قرر تقديم استقالته اسابيع قبل انتهاء فترة اشتغاله بهذه اللجنة، التي اشتغل فيها لما يقارب السنتين.

وردت اللجنة عبر بيان لها على ما وصفته ب”المعطيات والمضللة او الزائفة التي تم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص استقالة هذا العضو، حيث قالت ان اللجنة ” توصلت يوم 27 أكتوبر 2019 برسالة عبر البريد الالكتروني، يعلن فيها عضو اللجنة استقالته من لجنة انتقاء البرامج، هذا الأخير الذي تنتهي فترة انتدابه مع نهاية أشغال طلبات العروض الحالية شارك في جميع المداولات والقرارات التي اتخذتها اللجنة خلال سنتين، مدة انتدابه، واستغربنا كثيرا بعدما أعقبت الاستقالة كتابات مجهولة المصدر مليئة بالمغالطات، تتحدث بتفصيل مريب عن مداولات اللجنة التي تحكمها السرية حسب القانون المنظم لأشغالها..”، واضاف البيان ان اللجنة مندهشة من ” الإشاعات والتلفيقات التي لا أساس لها من الصحة، كما عبرت عن رفضها واستنكارها للسلوكيات والأساليب المشينة التي تهدف المس بسمعة اللجنة والنيل من مصداقيتها لأغراض مجهولة..”

ولم تستبعد اللجنة لجوئها الى المساطر القانونية واللجوء الى القضاء، نظرا لما اصابها من تشهير مخطط ومدروس وموجه على حد تعبيرهم

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