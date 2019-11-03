جوابك ذهب” للعشابي يحصد اعلى نسبة متابعة في المغرب العربي

ربيع بلهواري _ هبة بريس

اكتسح الفنان الساخر مراد العشابي بفضل برنامجه “جوابك ذهب” الذي يبث على قناة “إم بي سي 5، نسبة متابعة قياسية قدرت ب 14 مليون لكل حلقة من الحلقات الاربعة الاخيرة التي بتثها القناة المذكورة، وهي اعلى نسبة متابعة للبرامج هذه السنة على مستوى المغرب العربي.

و عرف “جوابك ذهب” شعبية وشهرة كبيرة منذ حلقاته الاولى، حيث تميز العشابي بطابعه المتفرد ان يجلب عدد كبير من جمهوره لمتابعة برنامجه الترفيهي والانساني الفريد.

هذا و يعد مراد العشابي من ابرز وجوه الجيل الجديد من الفنانين سواء في تنشيط البرامج الفنية والترفيهية أو الدراما التلفزية، اذ شارك في العديد من البرامج كالبرنامج الشهير “عندي مايفيد” من نوع “الكولك شو” و الكاميرا الخفية كبرنامج “لاعلاقة” وبرنامج “الكاميرا ضاحكة”، فضلا عن مشاركته في اعمال فنية تألق فيها بشكل لافت كبطولته خلال رمضان المنصرم ” البهجة ثاني” وسلسلة “مرحبا بصحابي” في جزئها الأول والثاني و”الغالية” و”الانسة فريدة” و”رمانة وبرطال” و”الوجه الاخر” و”سير حتى تجي”، و”اسعافكوم” وغيرها من الاعمال التلفزية.

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