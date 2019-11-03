الفيزازي :” رجعت لأرى مغنُّو عاش الشعب، فوجدتهم ما بين سكّير وعربيد وحشاش”

نُشر بتاريخ :  2019-11-03 - 09:45
2
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - الرباط

انتقد “الشيخ السلفي” المثير للجدل محمد الفيزازي،اغنية “عاش الشعب” التي خلقت جدلاً واسعاً في المغرب بسبب مضمونها “المبالغ فيه”.

وقال الفزازي في تدوينة عنونها بـ “عاش الشعب” : ” هذه الأيام يَعرف المغرب هجمة شرسة على رموزه الوطنية، من إحراقُ الراية وتدنيسُها من أشخاص عدّة وفي أماكن متفرقة، وسبُّ ملك البلاد وشتمُه بأفظع تعبير وأفحشِه، وأغاني سافلة لا تقيم حُرمة لأحد، وكل ذلك باسم محاربة الفساد” .

وأضاف: « رجعت لأرى مغنُّو عاش الشعب، فوجدتهم ما بين سكّير وعربيد وحشاش ».

وتابع في السياق نفسه:” الأمر بدأ يزكم الأنوف، والسفهاء كُثُرٌ، والجرأة الرعْناء بدأت تتناسل وتُفرّخ، والمتطاولون على رمز الوحدة والاستقرار أبعَدوا النُّجْعة “.

وزاد الفزازي في التدوينة نفسها، أن “كلمة عاش الشعب، كلمة حق أُريد بها باطل، والفساد لا يحارَب بالفساد، ففاقد الشيء لا يعطيه “.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

2 تعليقان

  1. moghrabi

    في 11:07

    مند متى كان المنحرفون من الحشاشين و السكرى يدافعون عن هموم الشعب مثل هاؤلاء أصحاب أغنية عاش الشعب !!

  2. رشيد

    في 11:40

    على اساس انك انت من الصالحين فعلا ان لم تستحي فقل ماشئت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

العثور على “حلاق رونالدو” مقتولا في ظروف غامضة

عثر عامل نظافة في فندق سويسري، على جثمان ريكاردو ماركيز فيريرا، مصفف الشعر المعروف الذي عم…