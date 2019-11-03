الفيزازي :” رجعت لأرى مغنُّو عاش الشعب، فوجدتهم ما بين سكّير وعربيد وحشاش”

هبة بريس - الرباط

انتقد “الشيخ السلفي” المثير للجدل محمد الفيزازي،اغنية “عاش الشعب” التي خلقت جدلاً واسعاً في المغرب بسبب مضمونها “المبالغ فيه”.

وقال الفزازي في تدوينة عنونها بـ “عاش الشعب” : ” هذه الأيام يَعرف المغرب هجمة شرسة على رموزه الوطنية، من إحراقُ الراية وتدنيسُها من أشخاص عدّة وفي أماكن متفرقة، وسبُّ ملك البلاد وشتمُه بأفظع تعبير وأفحشِه، وأغاني سافلة لا تقيم حُرمة لأحد، وكل ذلك باسم محاربة الفساد” .

وأضاف: « رجعت لأرى مغنُّو عاش الشعب، فوجدتهم ما بين سكّير وعربيد وحشاش ».

وتابع في السياق نفسه:” الأمر بدأ يزكم الأنوف، والسفهاء كُثُرٌ، والجرأة الرعْناء بدأت تتناسل وتُفرّخ، والمتطاولون على رمز الوحدة والاستقرار أبعَدوا النُّجْعة “.

وزاد الفزازي في التدوينة نفسها، أن “كلمة عاش الشعب، كلمة حق أُريد بها باطل، والفساد لا يحارَب بالفساد، ففاقد الشيء لا يعطيه “.

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