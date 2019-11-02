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تعليق واحد

  1. تاليس

    في 01:56

    شمروا عن سواعدكم واستيقظوا صباحًا من اجل العمل والمعرفة . قالك في بلادي ظلموني . والله ما تقبوا لا فار..

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