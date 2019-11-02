امن بني ملال يدخل على خط “فيديو” لتلميذات يستنشقن لصاق “السليسيون”

هبة بريس ـ وكالات

كشفت ولاية أمن بني ملال أنها فتحت بحثا قضائيا حول مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة فاتح نونبر الجاري، يظهر فيه بعض التلاميذ والتلميذات وهم يتعاطون مادة مخدرة عن طريق الاستنشاق (لصاق السيليسيون).

وأوضحت الولاية الأمنية في بلاغ لها يومه السبت، أن الدائرة الرابعة للشرطة بمدينة بني ملال، باشرت بشأن الفيديو المذكور بحثا دقيقا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية هي في طور التحقيق لدى مصالح الأمن العمومي بمدينة بني ملال، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بتاريخ 30 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها استمعت لتلميذة قاصرة تبلغ من العمر 12 سنة بحضور ولي أمرها، كما تم تحصيل إفادة أحد الشهود بغرض تحديد ظروف وملابسات تعاطي تلك المادة المخدرة، وتشخيص المتورطين في ترويجها.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، يضيف البلاغ، عن التوصل إلى هوية الشخص المتورط في تزويد القاصرة بتلك المادة المخدرة، والذي يجري البحث لتوقيفه وإخضاعه للأبحاث التمهيدية اللازمة، كما تتواصل التحريات للاستماع لباقي التلاميذ الذين ظهروا في الشريط وهم يتعاطون تلك المواد، والذين تبين أنهم استهلكوها في مكان منعزل بعيد عن مؤسستهم التعليمية.

وأشار ذات المصدر إلى أن مصالح الأمن الوطني تفاعلت مع هذا الشريط من منظور دورها الرئيسي في مكافحة كل المظاهر المفرزة للجنوح والإدمان، وكذا سعيها لتحصين التلاميذ والناشئة ضد كل الجرائم والأفعال المشوبة بعدم الشرعية.

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