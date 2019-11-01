الاطاحة بعصابة تروج الهيروين داخل غابة بالمضيق

هبة بريس _ مكتب طنجة

تمكنت عناصر شرطة مدينة المضيق، من الإطاحة بعصابة إجرامية تنشط في ترويج الهيرويين بالمدينة، باستغلال الغابة المجاورة بعيدا عن أعين المصالح الأمنية.

ووفق مصادر أمنية، فإن كمين قامت به عناصر شرطة المضيق، نجح في إسقاط عناصر العصابة المكونة من 3 أفراد، متلبسين بحيازة وترويج لفافات الهيروين.

وأضافت ذات المصادر، أن العصابة المفككة كانت تستقطب المدمنين في الغابة المجاورة لحي الزاوية وهناك تقوم بأنشطتها الإجرامية الترويجية للمخدرات القوية.

وقد تم توقيف الأشخاص الثلاثاة وتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بعدما تم ضبط بحوزتهم 19 لفافة من الهيروين وأسلحة بيضاء.

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