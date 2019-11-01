بعد احتجاج تلاميذي.. وزارة التربية الوطنية تحقق في تقديم وجبة فاسدة بداخلية الجبهة

نُشر بتاريخ :  2019-11-01 - 18:48
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هبة بريس _ مكتب طنجة

فتحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تحقيقا على خلفية تقديم وجبة غداء فاسدة لتلاميذ القسم الداخلي لمؤسسة القاضي عياض بمنطقة الجبهة بداية الأسبوع الجاري.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن المتورط في تقديم وجبة غداء فاسدة مليئة بالدود والحشرات للتلاميذ، ماتسبب في إصابتهم بالغثيان.

وكان العشرات من تلاميذ القسم الداخلي ، باحدى ثانويات منطقة الجبهة التابعة ترابيا لاقليم شفشاون قد احتجوا بعد تقديم ادارة الثانوية وجبة غذاء بها “دود” وحشرات مادفعم الى مغادرة الاقسام الداخلية بعدما لم يتمكنوا من اكمال وجبتهم.

ونظم التلاميذ وقفة احتجاحية امام ادارة الداخلية حيث سرعان ما انضم إليها أولياء الأمور حيث طالبوا بفتح تحقيق في النازلة التي كادت ان تتسبب في تبعات صحية خطيرة، مطالبين الوزارة المعنية بايفاد لجنة للتحقيق في الموضوع.

 

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