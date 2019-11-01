الصحراء المغربية: إيطاليا تشيد “بالجهود الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب

هبة بريس ـ الرباط

أشادت إيطاليا ب”الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب” بهدف تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك حسب ما جاء في الإعلان الذي وقعه المغرب وإيطاليا اليوم الجمعة بالرباط بهدف إرساء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بينهما.

كما جددت إيطاليا دعمها “لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي، عادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء، يقوم على “التوافق طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرار 2494 ليوم 30 أكتوبر 2019”.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإيطاليا وقعا، اليوم، إعلان شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد قائمة على الوعي المشترك بأن “الجانبين يمثلان بالنسبة لبعضهما البعض شريكين أساسيين في تدبير التحديات الإقليمية والدولية”.

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