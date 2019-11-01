أكادير : إعتقال ” مؤذن” يمارس الشدود مع شخص آخر

ع بركة ـ هبة بريس

لم يراعي حرمة المسجد والآذان الذي يردده بين وقت وآخر، متخليًا عن كل مبادئ الإيمان.

من المرتقب أن يحال أمام النيابة العامة المختصة اليوم الجمعة 1 نونبر الجاري، مؤذن بأحد مساجد منطقة بنسرݣاو بأكادير، متهم بالشدود الجنسي رفقة شخص أخر، كانت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمنطقة تيكيوين، قد ضبطتهما قبل يومين، في وضع مخل داخل سيارة متلبسين بممارسة الشذوذ الجنسي بالشارع العام.

وأفادت مصادر “هبة بريس” أن عملية توقيف المشتبه بهما،جاءت بعدما أثار إنتباه دورية للأمن حركة غير عادية بسيارة مركونة بجنبات الطريق، حيث تم الاقتراب منها، ليتضح ما يجري بداخلها، بضبط شخصين يمارسان الجنس.

وتم تصفيد الاثنين وتوجيههما الى مخفر الشرطة لتحرير محضر في النازلة.

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