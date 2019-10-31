زعيم “فوكس” الاسباني يدعو الجيش إلى مراقبة حدود سبتة المحتلة

هبة بريس - وكالات

أكد زعيم حزب Vox اليميني، مرة أخرى على اقتراحه لبناء جدار ” على السياج الذي يفصل سبتة المحتلة بمدينة الفنيدق، وذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحزب ، سانتياغو أباسكال ، أمس الأربعاء لمدينة سبتة، بعد أقل من أسبوعين من الانتخابات العامة في 10 نونبر.

وشدد “أباسكال” من جديد على أن حزبه يريد حدودًا “لا يتعرض فيها أحد للأذى ، ولكن لا يمكن عبورها بشكل غير شرعي” وهذا لا يقتصر على مراقبة قوات أمن الدولة والهيئات ولكن أيضًا “بدعم من الجيش إذا لزم الأمر “.

ودعا زعيم اليمين المتطرف على ضرورة إعادة كل من يدخل للأراضي الإسبانية بطريقة غير شرعية، و كذا كل المهاجرين الذين يدخلون بشكل قانوني ويتم إدانتهم بجرائم خطيرة، فإن على الدولة ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي لقضاء عقوبتهم فيها.

وأضاف “أي شخص يعبر حدودنا بشكل غير قانوني، لا يمكنه أبداً الاستفادة من أي نوع من المساعدة الاجتماعية في الأراضي الإسبانية” ، موجها رسالة إلى العالم مفادها “أن في إسبانيا وأوروبا لا يوجد مكان لكل سكان إفريقيا”.

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