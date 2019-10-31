أكادير : إعتقال ممثل نقابي بسبب اهانته للسلطات الامنية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت مصالح الدرك الملكي بأكادير، مسؤولا نقابيا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية إهانته للضابطة القضائية أثناء وقفة احتجاجية بجماعة تغازوت.

ونقلت عدة مصادر متطابقة، أنه جرى اعتقال النقابي (ل.ب)، والذي يعتبر أحد الفاعلين بإحدى الهيئات النقابية لسائقي سيارة الأجرة الكبيرة بأكادير ، وذلك بسبب اتهامه بإهانة الضابطة القضائية، أثناء كلمة ألقاها خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام مركز الدرك الملكي بتغازوت شمال أكادير قبل يومين ، حيث وجه خلالها اتهامات خطيرة لمسؤولين دركيين وللسلطة المحلية.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم اقتياد الموقوف لمركز الدرك، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمامها يوم غد الجمعة، وسط احتجاج تمثيليات نقابية لسيارة الاجرة الكبيرة.

واعتبرت مصادر، أن الاتهامات التي وجهها الموقوف للسلطات تحتاج أدلة والى سيواجه عقوبات حبسية جراء ذلك.

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