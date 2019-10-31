الحليمي :”المطلوب هو التوزيع العادل للثروات، للحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية”

هبة بريس - الرباط
كشف أعدته المندوبية السامية للتخطيط عن وجود نسبة 51,03 بالمئة من الحاصلين على شهادات جامعية في المملكة يعانون من مدة بطالة طويلة تتجاوز 12 شهرًا ، مشيرا _ اي التقرير” الى ان معدل البطالة يبلغ 18 في المائة لدى حاملي الشواهد العليا.
ودعا أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال عرض حول موضوع: “السكان والتنمية في المغرب” إلى “تثمين رأس المال البشري، من خلال تكوين يتماشى مع التشغيل، ويوفّق بين تحديات التنافسية وتحسين مستوى معيشة السكان”.
وقال الحليمي إن “المطلوب هو التوزيع العادل للثروات، للحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي نعرفها الآن”، مضيفا أنه “من الضروري أن تكون التنمية مدعومة بالنمو، المرتبط بمدى الاستفادة من التطورات التكنولوجية والاقتصادية”.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا في أبريل الماضي، الحكومة المغربية إلى معالجة ارتفاع نسب البطالة في السوق المحلية، خاصة لدى فئة الشباب، عبر التركيز على النمو الاقتصادي، حيث قال الصندوق آنذاك إن المملكة بدأت تنفيذ إصلاحات هيكلية، “وينبغي تعزيزها لزيادة مكاسب الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وزيادة إمكانات النمو”.
وتجدر الإشارة، الى أن معدل البطالة انخفض في المغرب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 9.8 بالمئة في 2018، مقارنة مع 10.2 بالمئة في 2017، حسب المندوبية السامية للتخطيط، حيث وحتى نهاية 2018، بلغ عدد العاطلين عن العمل مليون و168 ألف فرد (من أصل أكثر من 34.3 مليون نسمة)؛ فيما سجلت البطالة 26 بالمئة لدى الشباب بين 15 و24 عامًا، و15.1 بالمئة لمن هم بين 25 و34 عامًا، وفق الإحصاء الرسمي.
مغربية غاضبة
في 23:14
التوزيع العادل مجرد كلام لن و لن يعطوا الشعب و لا درهم اذا ما تبين لهم في جيب الفقير سيعملون جاهدا لفرض ضريبة و واخده
ملاحظ
في 02:32
عيينا من لكلام بلا فايدة ما تقوله من كلام آ سي المندوب هو نفس ما يقوله جميع المغاربة بل وقد سبقناك لهذا الكلام منذ أكثر من 60 سنة – التوزيـــــــع العــــــــادل للثــــــــــروات إرتفاع مؤشر البطالة التضخم غلاء المعيشة – وأنت كمندوب سامي – سامـــــــــي زعـــــما – للمندوبية السامية للتخطيط قول لينا وللحكومة كيف يمكن حل هذه المعضلات منذ توليك هذه المندوبية وأنت تسود الأمور دون أن تقول ولو مرة واحدة كيف يمكنها ان تبيض – باستثناء فترة حكومة التناوب ؟؟ – حتى أننا لم نعد نعطي أهمية لما تقول لدرجة أنك اصبحت تعتذر عن كون بعض المعطيات التي قدمتها مندوبيتك غير صحيحة قدم اقتراحات ناقش حلولا ورينا كيف يجب أن توزع الثروات لأنك مسؤول عن التخطيط في هذه البلاد وربما أن عامل السن له ما له الله يعطينا باراكتك
حوزي سوسي
في 10:01
هدا الكلام كنت اسمعه مند ان كنت طفلا والان انا في الستين مند ان كنت اجلب الماء لمنزلنا على بعد كلومتر مشيا وحافي القدمين وكان الحل سهلا لو ارادوا بصغة الماضي وبصغة الحاضر ولكن ما يواسينا اننا سنسرد كل ما عانيناه امام الخالق لنقتص من الظالمين .