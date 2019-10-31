الناطق الرسمي باسم الحكومة: “قضية ويحمان” بين يدي القضاء

هبة بريس ـ الرباط

نفى وزير الشباب والرياضة والثقافة والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، وجود أي علاقة تجارية بين المغرب واسرائيل.

وقال عبيابة، اليوم الخميس في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، في رده على سؤال حول متابعة أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عقب احتجاجه على مشاركة شركة إسرائيلية في معرض أرفود للتمور، “إن القضية توجد بين أيدي القضاء الذي يخول له حاليا النظر وقول كلمته فيها”.

ردا على احتجاج ويحمان على مشاركة الشركة الإسرائيلية بالمعرض، شدد الوزير على عدم وجود أي علاقة تجارية بين المغرب وإسرائيل، وغياب أي علاقة رسمية بين الدولتين.

وتم اعتقال أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من طرف أعوان السلطة المحلية داخل رواق المعرض الدولي للتمور بأرفود.

ولوحظ ويحمان رفقة نشطاء مناهضين للتطبيع BDS وهم يحتجون على ما أسموه وجود منتجات” لشركة مشاركة بالمعرض مرتبطة بالإحتلال الاسرائيلي”.

وفي بلاغ له أدان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بشدة هذا الاعتقال و طالب بالإطلاق الفوري لسراح ويحمان معتبرا أنه لم يرتكب جرما سوى مناهضة التطبيع

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