بوليف يهاجم بوعياش.. توصيات مجلسك تخالف رأي غالبية مكونات الأمة

هبة بريس ـ الرباط
طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وحذف الفصول من 489 إلى 493، فضلا عن رفع التجريم عن الإفطار في رمضان، ثم ضمان “حرية المعتقد” بتعديل الفصل 220 من القانون الجنائي، مع السماح للنساء بالإجهاض في حالة شكل الحمل خطرا على حياتهن”.
وطالب مجلس أمنة بوعياش في مذكرة له بإلغاء الشذوذ الجنسي من خلال حذف الفصل 489 من القانون الجنائي، تماشيا مع تصويت المغرب بجنيف، ومختلف البلاد الإسلامية ضد إنشاء مقرر خاص حول “التمييز ضد الشواذ والمثليين”، في مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مطلب مجلس بوعياش قابله محمد نحيب بوليف الوزير السابق والقيادي في حزب “العدالة والتنمية”، بتدوينة فيسبوكيىة مقتضبة تحدث فيها عن تقدم مؤسسة دستورية بتوصيات تخالف رأي الغالبية
وقال بوليف “إنه ينبغي التساؤل هل يجوز لمؤسسة دستورية أن تقدم توصيات تخالف رأي غالبية مكونات الأمة المغربية، دون إبداء كل الآراء الممكنة في الموضوع.
واضاف بوليف في تدوينة له أن التبريرات التي تقدم بها المجلس في مذكرته لا تسعف في الأخذ بها، كما أنها لم تشرك الرأي الآخر.
وأشار بوليف ” ينبغي أن تتساءل عن رأي العلماء والمؤسسات العلمية التي تمثله، في قضايا تهم الأمن الروحي وتدين البلد ومواطنيه، وليست حريات فردية مجردة، كما قد يوهمنا البعض بذلك”.
ابو شرف الدين
في 15:41
ارى انه من المنطق ان يتفضل السيد بوليف ليدافع على مطلب غالبية الشعب المغربي المتمثل في الغاء تقاعد البرلمانيين و الوزراء الذي هو ربع سياسي بإجماع جميع مكونات المجتمع المغربي. وليس ان يتعامل مع المواضع بالكيل و المكيالين
عبد الله
في 16:06
و هل أخذتم أنتم برأي غالبية مكونات الأمة المغربية فيما يخص الزيادات المتكررة في الأسعار و الاقتراض بالربا من البنك الدولي؟!
مغربي
في 17:35
و ما عن أغلبية المغاربة ضد تقاعد بن كيران الذي يقتضي 9 ملايين تقاعد في الشهر، سائق و سيارة الدولة الى جانب حارس شخصي. سير تكمش.
driss
في 18:03
لو طلب من المغاربة أن يتم إعتقال كل رجل و إمراة معا في السيارة أو في الطريق العام إذا لم يكن رابط يجمعهما ، فسيكون الاجماع على رفض هذا القانون لاننا كلنا سنعتقل بهذا القانون ، لماذا لم يتم إغلاق جميع الماخورات الموجودة في المغرب و نعلم أن المقدمين يعلمون مكانها و يغمضون أعينهم عنها .
محمد
في 18:06
لا يحق لك أن تتكلم بإسم الشعب لأنك لا تمثل حتى واحد بالمائة منه.فيمكن لك تدوين ما شئت وأنا على يقين أن لا أحد سيزكيك لهدا من الآن فصاعدا.
زوزو
في 18:43
يجب احترام العقيدة شكلا ومضمونا . والا علينا ان نتخلى عن ديننا ونتخلى عن شريعته . بالمقابل نعتقد عقيدة الغرب وقانون المنظمات الدولية التى لاتستند الى الاسلام بل هى قوانين وضعية تاسست وفق ارادة القوى العظمى كالاتحاد الاوروبى واميريكا وباقى الدول المتقدمة . ونحن هنا تابعون لا مبدعون . ونسال الله الهداية لهذه السيدة ولمجلسها والا سنتعود شيئا فشيئا على مشاهة الاجنة والرضع مرميين بين الازبال وبين القمامات .وفى الاخير نسال الله الهداية لهذه السيدة ولمجلسها . ورجاؤنا كبير فى امر مولانا امير المؤمنين . والله الموفق لما فيه الخير لامتنا الاسلامية .
كوكراشة
في 18:50
انت قد أصبحت من الماضي .