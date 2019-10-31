الشاف ” عبد الأحد” يفاجئ متتبعيه بمغادرة البلد بسبب انسداد ” الأفق”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فاجأ الشاف ” عبد الأحد” او كما يلقبونه المغاربة ب ” برݣاش الصغير” جمهوره داخل وخارج أرض الوطن، بإعتزامه الهجرة الى الديار الاوروبية، بسبب ما عبر عنه ب ” إنسداد أفق” في مجال اشتغاله .

وأشار الشاف ” عبد الأحد” الحائز على لقب ” مستر شاف المغرب لنسخة 2016″ في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أنه كان يرفض دائما مغادرة بلده، ويريد كباقي شباب المغرب أن يجد موطأ قدم ليطور مجاله، غير أنه لم يعد يشعر بالرضا بما فيه الكفاية بسبب انغلاف ” الافق” وعدم وجود تشجيع للمواهب للاستغال في مجالاتها الابداعية.

واضاف : ” اعتقدت أنه إذا كان بيدي ، لناضلت من أجل الفوز بهذا الارتياح في مجال اشتغالي

حتى أدركت أن بلدي المغرب لم يعد جديرا بتقديم عروض إشتغال تليق بالمستوى الذي يليق بي كشاب يحلم ب ” التألق” .

وأضاف قائلا : ” سأغادر البلد بسبب الاكتئاب المجتمعي الوضع الغير المريح للاشتغال، لدرجة أن مسؤوليه غير قادرين على تحديد أي آفاق اقتصادية واجتماعية، سأغادر قريباً بلدًا يشعرك الجو اليومي فيه بالغثيان ، غير قابل للتنفس تقريبًا. لا أجد مكان كثر فيه الانتهازيين والوصوليين” .

الحرية في الاستثمار والابداع ليس لهم مكان في المغرب وكل من يتحدى هذا الكلام يمكن ان يعطينا ولو نموذجين نجحا في البلد .

” أفكر حتى في ابنائي، ولا اتصور ان يكبروا في المجتمع الذي نعيشه الان وهذا يخيفني صراحة.

لا أعرف أسباب ما يقع الان هل لها إرتباط بمحددات مناخ الاستثمار بالبلد والادارة، أم أنه نتيجة ما يقع من تقلبات في المجتمع بصفة عامة، في الحقيقة لا أدري، ولكن لكي نرى أن المغاربة اليوم يفقدون قيمهم الأنسانية الأساسية مثل الاحترام والتضامن والحوار والمساعدة ، وحين التمعن لاشيء يبعث على الارتياح لمصير الاجيال القادمة، إن علاقاتنا الانسانية تتدهور ، بل حتى الحب الحقيقي اليوم لكسب مكان له في بلدي( ارتفاع الطلاق وتراجع القيم) وهو ما يجعلني أبحث في اماكن أخرى أكثر اطمئنان لي ولأطفالي، وان أطور حماسي عوض الجلوس هنا وارى أحلامي تتبخر”.

” لا أحتاج ان اعبر عن شجاعتي بالهجرة، بل انني مرغم على ترك هذا المكان، وهناك فرص امامي لا يمكن تركها وانا افتخر بكوني مغربي وسأناضل من أجله .

“ولدي أمل ان أرجع يوما وارى متغيرات حقيقية يستفيد منها الشباب، بفضل كل العقول التي هاجرت وكان حلمها ان يستفيد البلد من خبراتها في مجالات اشتغالها، ولكن اذا لم تتغير الامور على المدى القريب لن يكون لي سببا للرجوع هنا .

ويعتبر الشف ” عبد الأحد” من الوجوه الشابة التي استطاع في زمن قياسي ، أن يراكم تجربة في مجال اشتغاله، أصبح وجها مألوفا لمحبيه عبر البرامج التلفزية في مجال الطبخ. اشتغل مع مشاهير السينما الهوليودية، وأصبح وجه للطبخ المغربي لدى الامريكان والعالم، يرى أن قيمته الحقيقية خارج أرض الوطن عكس قيمته في بلده ، بعد أن وجد عدد من الابواب موصدة رغم وعود قدمها مسؤولين له ، لإنجاز مشاريعه واستقطاب السياحة لبلده وفتح مجال لاشتغال شباب في نفس مواهبه.

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