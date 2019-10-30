حوادث السير تحصد 20 قتيلا و1895 جريحا داخل المدن خلال أسبوع

هبة بريس - و م ع

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 1895 آخرون بجروح، إصابات 82 منهم بليغة، في 1433 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 50 ألف و78 مخالفة، وإنجاز 14 ألف و346 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألف و732 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و141 ألف درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5224 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8856 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 266 مركبة

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