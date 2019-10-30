هذا ماقضت به محكمة القنيطرة بخصوص قضية عادل الميلودي وأبنائه!

هبة بريس - الرباط

علمت “هبة بريس” من مصدر مطلع أن ابتدائية مدينة القنيطرة، أعلنت قبل قليل من يومه الأربعاء 30 اكتوبر الجاري حكمها الخاص في قضية عادل الميلودي وأبنائه ” أمينة وعزيز”.

وأوضح المصدر ذاته ان المحكمة قضت علنيا وتمهيديا وحضوريا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر يستدعى له طرفي الدعوة ونائبيهما ووالدة المدعيين المسماة “لكبيرة” وشهود اللائحة، ويدرج الملف بجلسة 20 نونبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن “عزيز” و”أمنية”، طالبا في العديد من التصريحات، الفنان عادل الميلودي، بضرورة الاعتراف بأبوته لهما، وأمام إصراره على عدم الاعتراف بهما، قررا اللجوء إلى القضاء من أجل إثبات النسب.

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