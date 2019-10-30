شفشاون : جدل بسبب برلماني شيد بناية فوق رصيف ( صور )

نُشر بتاريخ :  2019-10-30 - 17:28
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هبة بريس ـ الرباط

تطرق رواد الفضاء الازرق لموضوع غاية في الاهمية لعلاقته بخرق واضح ويتعلق باحتلال برلماني للملك العام باقليم شفشاون وتشييد مقهى في خرق سافر للقانون .

الصور المتداولة توثق لعملية تشييد طالت الرصيف باكمله مما يعني ان البرلماني المعني بالواقعة ترك كل الخطب الملكية جانبا وداس فوق القانون وتطاول على كل السلط من اجل ممارسة “الهريف ” على الملك العام .

ومن خلال الصور يتضح ايضا ان ممثل الشعب يقترب من انهاء عملية البناء مما يطرح علامة استفهام حول دور السلطات المعنية بالمدينة وعلى راسها عامل اقليم شفشاون .

سؤال محير : هل فعلا لا زال البعض من نواب الامة يتصرفون بهذا الشكل وهم اولى بتطبيق القانون ؟ وهل سلطات شفشاون اصابها الخرس لدرجة ان يتطاول برماني على رصيف بالكامل وفي واضحة النهار ؟

 

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4 تعليقات

  1. نورالدين

    في 18:00

    المغرب ديالو

  2. متتبع

    في 19:48

    عارف اش كاين في البلاد.
    ماراي الذين صوتوا عليه، §

  3. مغرببة

    في 20:18

    فينكم يا المواطنين لي صوتو لصالحه

  4. abd

    في 20:54

    les autorités sont absentes,elles sont occupées le temps que le représentant du peuple termine son projet(sauf autorisation du conseil de la ville)

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