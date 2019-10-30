شفشاون : جدل بسبب برلماني شيد بناية فوق رصيف ( صور )

هبة بريس ـ الرباط

تطرق رواد الفضاء الازرق لموضوع غاية في الاهمية لعلاقته بخرق واضح ويتعلق باحتلال برلماني للملك العام باقليم شفشاون وتشييد مقهى في خرق سافر للقانون .

الصور المتداولة توثق لعملية تشييد طالت الرصيف باكمله مما يعني ان البرلماني المعني بالواقعة ترك كل الخطب الملكية جانبا وداس فوق القانون وتطاول على كل السلط من اجل ممارسة “الهريف ” على الملك العام .

ومن خلال الصور يتضح ايضا ان ممثل الشعب يقترب من انهاء عملية البناء مما يطرح علامة استفهام حول دور السلطات المعنية بالمدينة وعلى راسها عامل اقليم شفشاون .

سؤال محير : هل فعلا لا زال البعض من نواب الامة يتصرفون بهذا الشكل وهم اولى بتطبيق القانون ؟ وهل سلطات شفشاون اصابها الخرس لدرجة ان يتطاول برماني على رصيف بالكامل وفي واضحة النهار ؟

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