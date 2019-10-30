شفشاون : جدل بسبب برلماني شيد بناية فوق رصيف ( صور )

هبة بريس ـ الرباط
تطرق رواد الفضاء الازرق لموضوع غاية في الاهمية لعلاقته بخرق واضح ويتعلق باحتلال برلماني للملك العام باقليم شفشاون وتشييد مقهى في خرق سافر للقانون .
الصور المتداولة توثق لعملية تشييد طالت الرصيف باكمله مما يعني ان البرلماني المعني بالواقعة ترك كل الخطب الملكية جانبا وداس فوق القانون وتطاول على كل السلط من اجل ممارسة “الهريف ” على الملك العام .
ومن خلال الصور يتضح ايضا ان ممثل الشعب يقترب من انهاء عملية البناء مما يطرح علامة استفهام حول دور السلطات المعنية بالمدينة وعلى راسها عامل اقليم شفشاون .
سؤال محير : هل فعلا لا زال البعض من نواب الامة يتصرفون بهذا الشكل وهم اولى بتطبيق القانون ؟ وهل سلطات شفشاون اصابها الخرس لدرجة ان يتطاول برماني على رصيف بالكامل وفي واضحة النهار ؟
نورالدين
في 18:00
المغرب ديالو
متتبع
في 19:48
عارف اش كاين في البلاد.
ماراي الذين صوتوا عليه، §
مغرببة
في 20:18
فينكم يا المواطنين لي صوتو لصالحه
abd
في 20:54
les autorités sont absentes,elles sont occupées le temps que le représentant du peuple termine son projet(sauf autorisation du conseil de la ville)