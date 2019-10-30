بعد إحراقها للعلم الوطني …الناشطة الوهمية تعترف علناً بفعلتها الشنيعة (+فيديو)

هبة بريس - الرباط
أثار حرق العلم المغربي بالعاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي حفيظة جميع المغاربة الذين عبروا عن إدانتهم واستنكارهم لهذا السلوك المقرف والوقح، مؤكدين على أن العلم المغربي هو علم جميع المغاربة على حد سواء بل وأنه علم وطن يحضن أبناءه مهما اختلفنا مع سياساته الاجتماعية الاقتصادية نحو الطبقات الفقيرة والهشة.
بطلة واقعة حرق العلم الوطني المغربي الباحثة عن الشهرة والنجومية الوهمية، وعوض تقديم الاعتذار للشعب المغربي أبت إلا أن تخرج إلى العلن وتنتشي بفعلتها الشنيعة هاته، معترفة عبر تصريح إعلامي بما قامت به، حيث استغربت في الوقت ذاته من اتجاه الأنظار صوبها بالرغم من أن الواقعة كانت تضم مجموعة من الأشخاص .
وفي تصريح خطير أدلت به على قناة “بي بي سي” قالت “فاطمة أمولودن”، التي لقبت نفسها ب“حليمة الزين” على مواقع التواصل الاجتماعي، :”هذا العلم لا يشرفني ولا يمثلنا صنع من يدي المستمع الذي اغتصب آباءنا وأجدادنا عبر الماريشال الفرنسي ليوطي“.
وأضافت في ذات التصريح، مؤكدة فعلا هي من أضرمت النار في العلم الوطني السبت الماضي بباريس و بكون الراية المغربية لا تشرفها و لا تعنيها في شيء، موضحة بأن إحراق العلم المغربي يشكل جزءا لا يتجزء من مطلب الزفزافي الذي أعلن إسقاط الجنسية المغربية عنه وسحب البيعة.
ولد حميدو
في 17:10
صنعه ليوطي او الجن لكحل فلمادا انت في بلد المستعمر تقتاتين من الفتات و من جسدك الهرم
faty اسبانيا
في 17:40
الانفصالية الخائنة يجيب ان ترافقي الزفزافي في السجن العلم هو رمز للمغاربة والمغرب الحر يا خائنة اذهبي انت والخونة الانفصالين الئ الجحيم .
الكانبو
في 17:58
من الاحسن ان لا نهتم ببوزبال فالاجانب سيضحكون عليها فالسوريون مهجرون بالملايين و لم يحرق احد علم وطنه
محمادي
في 18:16
ومن يكون هذا الزفزافي الذي تذكرين اسمه.انه حمار مثلك .
Yoyo
في 18:31
ذكرت المستعمر ولماذا اختارت بلاده لفعل فعلتها،الرجاء من منبركم عدم الاهتمام بتلك المجرمة،فالامن المغربي الذي استطاع التثدي للدواعس سيعرف كيف التعامل مع المرتزقة
Soufiane
في 18:50
شوفو وجها تاكلو خبزها اوى الله ينعل الي ما يحشم
م . الشمالي
في 19:23
عاهرة وتعطي دروس في الاخلاق . بلا وحسب نفس المنطق هل البستك وشراويطك صنعهم لك والدك . فلمادا لا تحرقيها لانها غير مشرفة لك ? – لدا وجب محاكمتك غيابيا اواسقاط الجنسية عنك وعن امتالك .
زوزو
في 20:02
وجوه الشر .لازين لامجى بكرى . ملعونة الى يوم القيامة كل من لا تغير على وطنها . وحب الاوطان من الايمان يا شاذة .
انا
في 20:28
دائما نقول اسم على مسمى و هنا أرى العكس لا زين لا مشي بكري حليمة الزين و الزين شافها و هرب فهذ الخاينة ذهبت لبلد المستعمر تأكل الغلة وتسب الملة لا اخلاق للانفصاليين لعنة الله عليهم إلى يوم الدين
abdelaziz
في 21:01
اتمنى شيئاواحدا غيري اسمك العائلى لانك لا تستحقينه بزاف عليك ( زين ) اما العلم الوطني سيبقى شامخا رغما عن انفك
عبدالحليل
في 22:01
هذه السيدة التي قامت باحراق العلم المغربي.اولا لعنة الله عليها.من اين هي.ولكن الان انتهى تسبها الى المغرب
الكانبو
في 01:10
كن كان فيها الخير كاع ما يطلقها زوجها