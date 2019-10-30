طنجة : حجز بضائع مهربة بقيمة تصل إلى 17 مليون درهم

هبة بريس ـ الرباط

قامت عناصر الجمارك وإدارة الضرائب غير المباشرة، التابعة للمديرية الجهوية لطنجة – تطوان – الحسيمة، مؤخرا، بحجز بضائع مهربة بقيمة مالية تقديرية تصل إلى 17 مليون درهم.

وأفاد مصدر جمركي لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن عناصر الجمارك، بعد معلومات دقيقة توصلت بها مصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية وشعبية طنجة المدينة للجمارك تم رصد شاحنتين مقطورتين محملتين ببضائع مهربة على مستوى مدخل الطريق السيار بالجماعة الترابية ملوسة ضواحي مدينة طنجة، موضحا أن سعة كل مقطورة تصل إلى حوالي 24 طنا من البضائع.

وأفاد المصدر الجمركي بأن القيمة التقريبية للبضائع المحجوزة خلال العملية، التي تندرج ضمن جهود إدارة الجمارك والضرائب المباشرة في محاربة التهريب بكافة أنواعه، تناهز 17 مليون درهم، موضحا أنه تم استيراد هذه البضائع بعد الإدلاء بتصريح جمركي كاذب.

وحسب المعلومات الأولي للمعاينة، تضم المقطورة الأولى بضائع يحظر استيرادها، لاسيما المفرقعات، إلى جانب كمية مهمة من المنتجات الجديدة التي تحمل علامات تجارية مختلفة، لاسيما الملابس الجاهزة والأحذية الجلدية والأحذية الرياضية وحقائب اليد.

بينما تضم المقطورة الثانية أجهزة إلكترونية منزلية وتجهيزات المطبخ وحوالي ألفي هاتف ذكي من الجيل الجديد، وكمية مهمة من العطور ومستحضرات التجميل والملابس والجاهزة والأحذية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0