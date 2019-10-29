قطاع الحافظي و”ساوند انرجي المغرب” يوقعان على مذكرة تفاهم في مجال الغاز الطبيعي

ع محياوي – هبة بريس

وقع ” عبد الرحيم الحافظي” ، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و” محمد الصغيري ” ، المدير العام لشركة ساوند انرجي المغرب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 ، بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة على مذكرة تفاهم تتعلق ببيع الغاز الطبيعي الصادر عن العقد الامتيازي بتيندرارا وذلك بحضور أعضاء اللجنة المتخصصة التي أشرفت على المفاوضات والتي تضم ممثلين عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة المالية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.

تتعلق مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بالشروط الرئيسية لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي من طرف شركة ساوند انرجي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصص لتشغيل المحطات الكهربائية حيث تثمن سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء المذكورين.

وقد تم التوقيع على امتياز تيندرارا بتاريخ 17 غشت 2018 بين شركة ساوند انرجي والسيد رئيس الحكومة وقد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 شتنبر 2018.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعد الفاعل الرئيسي في مجال تخطيط وتطوير قدرات توليد الكهرباء قصد تنويع مصادر إنتاج الكهرباء في إطار المزيج الوطني للكهرباء، مما سيمكن من الرفع من قدرة الإنتاج من الطاقات المتجددة بالنظر الى المرونة التي توفرها تقنيات الدارة المركبة التي تشتغل بالغاز الطبيعي.

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