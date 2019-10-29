أمكراز يعد بتبسيط وتوسيع الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل!

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عن عدد المستفيدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، والذي بلغ حسب امكراز بلغ إلى حدود منتصف السنة الجارية، حوالي 54 ألف أجير، بمبلغ يقارب 700 مليون درهم.

واضاف امكراز خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قام بإجراء دراسة حول وضعيته، تخص الفترة ما بين 2015 إلى نهاية 2017، ووضع ثلاثة سيناريوهات من أجل التبسيط وتوسيع الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وهي اليوم بيد رئيس الحكومة، مبرزا أنه يتم العمل عليها من أجل إخراج إحداها إلى حيز الوجود، بما يمكن من توسيع مجال الاستفادة لفائدة الأجراء.

واردف امكراز “الهدف الذي من أجله وُضع الصندوق، ليس هو تعويض الأجير في أجرته كاملة، ولكن من أجل مساعدة الأجراء على الاندماج في سوق الشغل مرة أخرى، وبالتالي توفير الحد الأدنى من المال الذي يمكن أن تعطيه نوعا من الأريحية خلال بحثه عن شغل جديد”.

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