لفتيت : بطاقة التعريف الوطنية الجديدة ستعفي المغاربة من الادلاء بهذه الشواهد!

هبة بريس - الرباط

بشّر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغارلة بخبر قرب اعفائهم من الادلاء بشواهد عديدة في مقدمتها شهادة السكنى والحياة والازدياد، بعدما اكد على ان قانون البطاقة الوطنية الجديدة جاهز وسيعرض في الأسابيع المقبلة على أنظار المجلس الحكومي ثم البرلمان.

وأكد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ان بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، بالاضافة الى الخاصيات التي ستميزها، فانها ستعفي المغاربة من الادلاء بشواهد عديدة في مقدتها شهادة السكنى والحياة والازدياد.

واضاف لفتيت : ” هناك بعض الوثائق التي تطلبها الإدارات تساهم في عرقلة العمل و إضاعة الوقت، وبالتالي فكرنا أن ننهي مع كثرة الوثائق بهذه البطاقة الجديدة التي ستسهل على المواطنين المأمورية”.

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