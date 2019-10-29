لفتيت : بطاقة التعريف الوطنية الجديدة ستعفي المغاربة من الادلاء بهذه الشواهد!

هبة بريس - الرباط
بشّر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغارلة بخبر قرب اعفائهم من الادلاء بشواهد عديدة في مقدمتها شهادة السكنى والحياة والازدياد، بعدما اكد على ان قانون البطاقة الوطنية الجديدة جاهز وسيعرض في الأسابيع المقبلة على أنظار المجلس الحكومي ثم البرلمان.
وأكد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ان بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، بالاضافة الى الخاصيات التي ستميزها، فانها ستعفي المغاربة من الادلاء بشواهد عديدة في مقدتها شهادة السكنى والحياة والازدياد.
واضاف لفتيت : ” هناك بعض الوثائق التي تطلبها الإدارات تساهم في عرقلة العمل و إضاعة الوقت، وبالتالي فكرنا أن ننهي مع كثرة الوثائق بهذه البطاقة الجديدة التي ستسهل على المواطنين المأمورية”.
مواطن مغربي
في 19:47
الشعب المغبون لا ينسى كثيرا
نسيتم ان البطاقة الحالية قلتم ايضا قبل انجازها انها ستعفي المغاربة من نفس هذه الوثاق التي قلتم لكنها لم تفي بالوعد .هاانتم الان تبحثون مرة اخرى عن نفس الشيء .تريدون جمع مليارات اخرى !!!!
أيمن الرباطي
في 20:00
سلام عليكم
كذب كذب كل نرة توهمون المغاربة بأن البطاقة الجديدة ستكون لها ميزات كتيرة وفي الأخير لا نجدها تنفع في شيء . مثل البطاقة الوطنية الأخيرة ٱلتي كنتم تطبلون أنها ستعفي حامليها من عقود الإزدياد ولاكن الحقيقة تكذب ذلك .
naimabdeslam
في 20:08
وبالمناسبة ونحن مقبلين على تغيير البطاقة الوطنية ماهو موقف وزارة الداخلية من أداء واجب التنبر الخاص بشهادة السكنى مرتين.. في المقاطعة وعند الأمن لنفس السبب
محمد
في 21:05
أين حق الكفيف والقليل النظر من هده البطاقة فهو يظل عرضة للنصب والتزوير أينما حل وارتحل
جابر
في 21:37
يجب اضافة اللغة الامازيغية بحرف تيفيناغ الى البطاقة الوطنية وهي لغة دستورية ولغة رسمية لجميع المغاربة.
خالد
في 23:10
الشعب المغربي يريد ان يرى تفعيل قانون الامازيغية والتي هي لغة رسمية بموجب دستور البلاد باضافتها وبحروفها تفيناغ الى البطاقة الوطنية هدا هو الجديد الدي ينتظره جميع المغاربة في البطاقة الوطنية للتعريف.