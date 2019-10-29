هذه قائمة 11 دولة الأكثر أمانا للنساء بالعالم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف أخر تقرير أنجزته جامعة جورج تاون لعام 2019 الخاص بأفضل الدول أمانا وسلاما للنساء في العالم”، إذ حصلت النرويج على المركز الأول لسلامة المرأة هذه السنة.

وهذه قائمة الدول الأكثر أماناً في العالم للنساء، فهي : النرويج. سويسرا. فيلندا .الدنمارك.ايسلندا.النمسا.بريطانيا.لوكسومبرغ.السويد.هولندا وألمانيا.

ونص التقرير على أن “سلامة المرأة هي واحدة من أفضل الطرق لقياس إمكانات نمو الثروة على المدى الطويل في البلاد، مع وجود ارتباط أكثر من 90 في المائة بين نمو الثروة التاريخي ومستويات سلامة المرأة”.

ولفت التقرير إلى أنّ “58 دولة من بين الـ195، لديها إحصائيات موثوقة عن نسبة الجرائم”.

واستندت نتائج هذا البحث إلى النسبة المئوية لسكان كل بلد فيه جرائم تتعلق بالاغتصاب، العبودية، الاتجار بالبشر والاعتداءات العامة على النساء، خلال العام الماضي. ومع هذا، فإن بعض المدن الأوروبية الكبرى ، شهدت انخفاضاً في سلامة النساء بالسنوات القليلة الماضية.

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