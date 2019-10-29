ضبط 4 أطنان من المخدرات بأسماك معدة للتصدير بميناء طنجة المتوسط

نُشر بتاريخ :  2019-10-29 - 18:05
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هبة بريس _ مكتب طنجة

أسفرت عملية تفتيش مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، اليوم الثلاثاء، عن إجهاض محاولة تهريب 4 أطنان و400 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت على متن شاحنة للنقل الدولي متوجهة نحو أوروبا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم العثور على كميات المخدرات المحجوزة ملفوفة ومعبأة ضمن شحنة من الأسماك المعدة للتصدير، مضيفا أنه تم توقيف سائق الشاحنة المسجلة بالمغرب، والبالغ من العمر 44 سنة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم وضع السائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تباشره فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق المجهودات الكبيرة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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تعليق واحد

  1. غير معروف

    في 20:51

    السائق كبش فداء

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