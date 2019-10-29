لفتيت: 400 حافلة مستعملة ستجوب شوارع الدار البيضاء

هبة بريس ـ الرباط
تحدث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن معظلة النقل بالدار البيضاء ، وذلك خلال رد على سؤال حول “مشاكل النقل الحضري”، طرحه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بجلسة الأسئلة الأسبوعية اليوم الثلاثاء
لفتيت اكد النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، يتعزز ابتداء من مطلع السنة القادمة، ب400 حافلة مستعملة، من أجل حل اشكالية النقل الحضري الكبيرة التي تعاني منها المدينة.
واوضح ذات الوزير ان العمل بالخافلات المستعملة سيكون مرحليا في انتظار دخول أسطول الحافلات الجديدة (700حافلة في الدفعة أولى).
و أقر لفتيت بجملة المشاكل والاختلالات التي يعاني منها قطاع النقل الحضري في وقت سابق، قبل ان يشير الى تجويد منظومة النقل الحضري بمراكش وطنجة معتبرا أنهما أصبحتا جد متطورتين في مجال النقل الحضري، والرباط التي في طريقها لتطويره.
مواطن غيور
في 23:32
ما هو نصيب مدينة فاس السيد الوزير من حافلات نقل تحفظ كرامتها وكرامة مستعمليها الم يحن بعد التخلص من هذه الخردة المميتة التي لاتصلح حتى لنقل الدواب لاحرى بنو ادام الذين كرمهم الله تعالى، الم يصلكم صداها، ولما لم يفتح المجال لمستثمرين جدد ويقتصر فقط على فئة دون غيرها مكتفية فقط بتنمية أرصدتها، إن لم يكن ذاك فاطلبوا من المسؤولين عن القطاع كي يوافوكم بدراسة شمولية لحالاتها. تلكم الخردة التي تخدش وجه هذه المدينة الصامدة في وجه من لا يهمهم سوى مصالحهم فقط لا غير على حساب المواطن.
مواطن
في 01:02
شركة ” مدينة بيس” استغنت عن الجباة – روسوفور- وكلفت السلئق باستخلاص الأوراق – واش أيسوق أو يتخلص – وذلك أولا لتقليص عدد المستخدمين ثانيا لكسب المجيد من الأرباح دون تعويض السائق عن المهمة الجديدة فمع دخول شركة ” الزا ” يجب عودة الجباة إلى الحافلات لضبظ الهاربين من الآداء وفتح مجال الشغل