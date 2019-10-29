لفتيت: 400 حافلة مستعملة ستجوب شوارع الدار البيضاء

هبة بريس ـ الرباط

تحدث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن معظلة النقل بالدار البيضاء ، وذلك خلال رد على سؤال حول “مشاكل النقل الحضري”، طرحه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بجلسة الأسئلة الأسبوعية اليوم الثلاثاء

لفتيت اكد النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، يتعزز ابتداء من مطلع السنة القادمة، ب400 حافلة مستعملة، من أجل حل اشكالية النقل الحضري الكبيرة التي تعاني منها المدينة.

واوضح ذات الوزير ان العمل بالخافلات المستعملة سيكون مرحليا في انتظار دخول أسطول الحافلات الجديدة (700حافلة في الدفعة أولى).

و أقر لفتيت بجملة المشاكل والاختلالات التي يعاني منها قطاع النقل الحضري في وقت سابق، قبل ان يشير الى تجويد منظومة النقل الحضري بمراكش وطنجة معتبرا أنهما أصبحتا جد متطورتين في مجال النقل الحضري، والرباط التي في طريقها لتطويره.

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