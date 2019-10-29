“البيجيدي”يدافع عن تحالفه مع “البام” بجهة الشمال

هبة بريس ـ عبد الله عياش

عبر عدد من مناضلي حزب “العدالة والتمية” عن دهشتهم من تحالف إخوانهم بجهة طنجة تطوان الحسيمة مع غريمهم حزب “الأصالة والمعاصرة” في انتخابات رئاسة الجهة.

وامام وقع الإنتقادات الواسعة الموجهة لحزب العدالة والتنمية الذي أعتبر ” البام ” في محطات كثيرة رمزا لـ”التحكم” خرج البيجيدي للتعبير عن رأيه والدفاع عن اختياره السياسي الاخير .

سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قال ” إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، توقفت مليا خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي انعقد مساء اليوم الاثنين، عند استحقاقات انتخاب مكتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، واستعرضت كل الاعتبارات والحيثيات والمساطر والمرجعيات المؤطرة لموقف الحزب ”

وذكر العمراني عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة، أنّ “التحاق حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المسيرة للجهة، أملاه تفاعل الحزب مع طلب ورد إليه من جهة الترشيح في هذه الجهة، حيث إنّ ممثلي الكتابة الجهوية نقلوا للأمين العام الحيثيات والخلاصات التي انتهى إليها اجتماع الكتابة الجهوية وفريق الحزب بمجلس الجهة، والذي كان التوجه العام هو المشاركة في التسيير تفاعلا مع الدعوة التي وجهت إليه للدخول إلى الأغلبية المسيرة ”

وتابع ” على المستوي المسطري المقرر التنظيمي الذي صدر في 3 شتنير 2015، يؤطر عملية تدبير هذا التحالف، والذي ينص على أنه “تشرف على تدبير التحالفات للرئاسة وتعيين مرشحي الحزب للرئاسة أو لعضوية مكاتب مجالس الجهات والمدن الكبرى، لجن يعينها الأخ الأمين العام وتعمل تحت إشرافه”

وأوضح العمراني ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ أنّ الأمانة العامة تداولت في الموضوع وخلصت إلى أنّ “دخول الأغلبية أمر مهم ونأمل منه فوائد عديدة، بالإضافة إلى أنه تحالف مع مكونات عديدة داخل المجلس”، ثانيا، يقول نائب الأمين العام، يعلم العموم أنّ الحزب سنة 2015 أمضى تحالفات مع الحزب الذي يرأس جهة طنجة تطوان الحسيمة في مدن عديدة، ثالثا، أنّ التحالف الانتخابي أو التنموي ذو طبيعة محلية وليس بأي حال من الأحوال تحالفا سياسيا مع الحزب الذي يرأس الجهة.

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