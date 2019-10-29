انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية

هبة بريس ـ الرباط

تم، امس الاثنين بالرباط، إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية للوقاية من الانفلونزا الموسمية 2019-2020 تحت شعار ” التلقيح ضد الانفلونزا.. نحميو نفوسنا والناس لعزاز علينا”.

وتروم هذه الحملة التي تنظمها وزارة الصحة سنويا، إعلام وتحسيس الساكنة حول مخاطر الانفلونزا الموسمية، وإعطاء التدابير الوقائية للحيلولة دون الإصابة بالمرض وتفادي العدوى والمضاعفات المرتبطة به.

كما تروم الحملة تشجيع الساكنة على التلقيح باعتباره إحدى الوسائل الفعالة للوقاية من الانفلونزا، خصوصا عند النساء الحوامل والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و 5 سنوات والأشخاص المسنين الذيم تفوق أعمارهم 65 سنة، والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي أو السكري أو الربو، وكذا مهنيي الصحة.

وقال الكاتب العام لوزراة الصحة، السيد عبد الإله بوطالب، في كلمة بالمناسبة، إن الانفلوزا الموسمية مسؤولة عن حوالي 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة، وما بين 290 ألف و650 ألف حالة وفاة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الشفاء من هذا المرض يتم غالبا في غضون أسبوع واحد دون الحاجة إلى علاج خاص، فإنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بل وإلى الوفاة.

وأكد السيد بوطالب أنه تماشيا مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، وفي إطار البرنامج الوطني للوقاية من الانفلونزا، تحرص الوزارة على اتخاذ كافة التدابير الوقائية من الإصابة من مرض الانفلونزا، حيث تعمل على رصد وتتبع الحالة الوبائية للمرض وتشخيص أنواع الفيروسات الموسمية وبالتالي تحديد العلاجات.

وأضاف المسؤول أن الوزارة، ووعيا منها بالدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام في مجال التحسيس والتوعية والرفع بالوعي الصحي لدى الساكنة، باشرت إنجاز العديد من الدعامات لتوعية وتحسيس المواطنين حول هذا المرض والطرق الكفيلة لتفادي الإصابة بالعدوى وبالتالي انتشاره.

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