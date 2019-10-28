وجدة.. تجار دكاكين سوق العونية يحتجون و يطالبون بإسترجاع محلاتهم

هبة بريس – وجدة

نظم التجار المنخرطون ضمن جمعيتي العهد الجديد والنور لدكاكين سوق العونية صباح اليوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري وقفة احتجاجية امام مقر جماعة وجدة مطالبين بإسترجاع محلاتهم التجارية بنفس الموقع الاصلي.

وحسب محضر إجتماع توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، أنه تنفيذا لقرار جماعي عدد 591 بتاريخ 08 يونيو القاضي بهدم سوق العونية الكائن بطريق سيدي إدريس قرب مسجد الغمامة، ووفقا لاجتماع موسع بمقر الباشوية يوم 16 مارس 2018، حيث تم تلبية ملتمس جمعية النور قصد تمكين كل مستغلي المحلات التجارية المتوفرين على قرارات وفي وضعية جبائية سليمة من الاستفادة من المحلات الجديدة بعد هدم السوق وإعادة بنائه مع إشراك الجمعية المذكورة في تتبع عملية البناء الى جانب لجنة مشتركة.

إلا انه تم عملية الهدم بتاريخ 04 أبريل 2018، ولحد الساعة لم تباشر المقاولة المكلفة بالبناء بمباشرة عملها في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مخصص لتجار سوق العونية (168 مستفيد) تجار جمعية العهد الجديد (64 مستفيد) وجمعية سواعد العمل(120 مستفيد) ، مما خلق تدمرا في صفوف التجار بعد ان استنفذوا جميع الطرق القانونية دون حلول على ارض الواقع مما جعلهم الخروج بوقفات احتجاجية للمطالبة بإسترجاع محلاتهم بنفس الموقع الاصلي.

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