حنان ازريبة “بهلوان” بمميزات خاصة تستحق الالفاتة.

ربيع بلهواري _ هبة بريس

يصفها من شاهد اعمالها بأنها مقنعة من الإقناع، وليس من القناع، قد يراها الأكثرية بارعة مبدعة .. فقدراتها الشخصية متنوعة ذرابة اللسان ولطافة الحضور واحدة منها، فهي متمكنة من تقديم نفسها بالشكل المناسب بحسب الوضع والهدف، ولديها طاقة على منح السعادة لكل من حولها

حنان ازريبة شابة طموحة كسرت الطابوهات فهي تتقمص دور البهلوان وتنتزع الفرح والابتسامة بكل سلاسة.

فالقدرة البهلوانية عندها تشبه قدرات الساحر إذ لا تمل من اطلاق المبادرات والمونولوغات التفاعلية بحيث يتشعب توالدها حتى تتحول الى متاهة ينشغل فيها من حولها من الاطفال بتاثر بالغ..

لكن على رغم كل هذه الصورة المقنعة هناك شيء ما غير مريح في شخصيتها شيء غير محدد لا تصفه الكلمات رغم ان النتائج تدعمه في الميدان… انه التجاهل وعدم الالتفات لهذه الموهبة الشابة التي تهيم غير شاردة في ابداعها على امل الالتفات لها ولعملها الابداعي ذي الروافد الفنية والتربوية.

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