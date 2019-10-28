بعد الضغط.. المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة يقدم استقالته

هبة بريس _ مكتب طنجة

أعلن المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم ، خلال الاجتماع الذي عقده الاثنين برئاسة عبد الحميد أبرشان وبحضور جميع أعضاء المكتب، عن تقديمه استقالته الجماعية من تسيير الفريق.

وافاد بلاغ لفريق اتحاد طنجة ان القرار جاء بعد “السب والقذف الذي يمارس في حقهم وفي حق عائلاتهم من بعض الجماهير، وإلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على المكتب المديري منذ استلامه قيادة الفريق في وقت كان يتخبط في العشوائية الحقيقية، على الرغم من تحقيقه لنتائج مبهرة لم تتحقق منذ تأسيسه، كانت أبرزها الفوز بلقب البطولة الاحترافية والمشاركة في المسابقات الخارجية، حيث لم يسلم المكتب المديري والرئيس شخصيا من ترويج الشائعات والقيام بحملات ممنهجة من أجل رحيله عن الفريق”.

وأشار البلاغ إلى أن الفريق سيعقد، يوم 15 نونبر المقبل على الساعة السادسة مساء بقاعة الاجتماعات بمركب ابن بطوطة، جمعا عاماً استثنائيا.

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