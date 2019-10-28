النيابة العامة تقرر متابعة “ويحمان” في حالة اعتقال

هبة بريس ـ الرباط

قالت مصادر متطابقة ان النيابة العامة قررت متابعة أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في حالة اعتقال، بعدما أوقفته عناصر الدرك الملكي في أرفود.

وقالت ذات المصادر إن وكيل الملك بالراشيدية، استمع صباح اليوم لأحمد ويحمان وحدد يوم الخميس المقبل، موعدا للجلسة الأولى للمحاكمة، بينما لم تعرف بعد لائحة التهم الموجهة للناشط الحقوقي.

وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، على خلفية اعتداءه على رجل سلطة بالمعرض الدولي للتمور بارفود.

تفاصيل الواقعة، تعود الى اقتحام ويحمان وعدد من نشطاء المرصد لأروقة معرض التمور ، واحتجاجاهم على عرض بعض أنواع التمور التابعة ل”شركات صهيونية”.

ورفع ويحمان والنشطاء المرافقين له شعارات احتجاجية ضد منظمي الحدث، قبل أن يتدخل عدد من عناصر الامن والسلطات المحلية التي حاولت تهدئة الوضع واقناع المحتجين بالتراجع عن الفوضى التي أثارت انتباه الزوار والمشاركين الممثلين لعدد من دول العالم.

تدخل المصالح المعنية لم يرق ويحمان الذي دخل في شجار مع عناصر السلطة المحلية، قبل أن يوجه “لكمة” ل “قايد” جماعة عرب الصباح زيز باقليم ارفود، نقل على إثرها للمستشفى الاقليمي لتلقي الاسعافات اللازمة.

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