النيابة العامة تقرر متابعة “ويحمان” في حالة اعتقال

هبة بريس ـ الرباط
قالت مصادر متطابقة ان النيابة العامة قررت متابعة أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في حالة اعتقال، بعدما أوقفته عناصر الدرك الملكي في أرفود.
وقالت ذات المصادر إن وكيل الملك بالراشيدية، استمع صباح اليوم لأحمد ويحمان وحدد يوم الخميس المقبل، موعدا للجلسة الأولى للمحاكمة، بينما لم تعرف بعد لائحة التهم الموجهة للناشط الحقوقي.
وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، على خلفية اعتداءه على رجل سلطة بالمعرض الدولي للتمور بارفود.
تفاصيل الواقعة، تعود الى اقتحام ويحمان وعدد من نشطاء المرصد لأروقة معرض التمور ، واحتجاجاهم على عرض بعض أنواع التمور التابعة ل”شركات صهيونية”.
ورفع ويحمان والنشطاء المرافقين له شعارات احتجاجية ضد منظمي الحدث، قبل أن يتدخل عدد من عناصر الامن والسلطات المحلية التي حاولت تهدئة الوضع واقناع المحتجين بالتراجع عن الفوضى التي أثارت انتباه الزوار والمشاركين الممثلين لعدد من دول العالم.
تدخل المصالح المعنية لم يرق ويحمان الذي دخل في شجار مع عناصر السلطة المحلية، قبل أن يوجه “لكمة” ل “قايد” جماعة عرب الصباح زيز باقليم ارفود، نقل على إثرها للمستشفى الاقليمي لتلقي الاسعافات اللازمة.
Talhaoui
في 16:56
التهم موجودة مسبقاً ،الله يحسن عونك: الفساد والزينة ،الاتجار بالبشر، إدخال الدبابات إلى المغرب …..
قريب
في 17:02
ويحمان هو من تم تعنيفه ثم كيف تسمح السلطات الصهاينة بعرض منتجاتهم المسروقة في المغرب؟ الا يستحيي هؤلاء القوم؟ ام هذه البلاد لا سيادة لها؟ بلاد مخترقة من قبل الموصاد الى النخاع، ايسنا منكم نسأل الله ان يأخذكم عنا
عزيز
في 19:31
لايوجد اي قانون في المغرب يمنع التعامل مع الشركات الاسرئيلية. احرى بكم ان تتظاهرو امام البرلمان ليس في معرض يساهم في تنمية اقتصاد البلاد